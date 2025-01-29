Жители дагестанского села выступили против генплана его развития

Дагестанцы, проживающие в селе Хубар в Казбековском районе республики, решили отказаться от генплана его развития, мотивируя тем, что часть их земель по нему уйдет новому селу, создаваемому в Сулакском районе.

Часть жителей дагестанского села Хубар в Казбековском районе резко выступили против генплана его развития и попросили вернуть им их исконные земли, говорится в их обращении в местных пабликах.

"Мы, жители села Хубар Казбековского района Дагестана, запретили депутатам и главе села Хубар подписать и принять генплан, составленный в одностороннем порядке администрацией района без учета наших интересов, а наоборот - в ущерб им, и предложенный в таком виде депутатам на подпись"

- обращение жителей

Причиной раздора стали 236 га исторических земель хубарцев, принадлежавшим им на протяжении многих лет – теперь эти участки якобы уходят в состав вновь создаваемого села Зубутли в Сулакском районе, передает "АиФ-Дагестан".

Также сельчане утверждают, что районная администрация якобы не возвращает им 1138 га - половину всех исторических земель Хубара, из-за чего они выступают против всего, что исходит от районной администрации.

Они попросили главу Дагестана Сергея Меликова лично приехать на место и убедиться в их словах, и он в своем Telegran-канале оперативно ответил на обращение жителей. Меликов заявил, что распространившееся в неофициальных пабликах обращение к нему пока вызывает сплошные вопросы.

"Все знают, что я абсолютно открыт к общению с любыми заявителями. Легко говорить с людьми, когда твои намерения чисты, а правда и закон на твоей стороне. Поэтому, несмотря на то, что мне глубоко несимпатичны методы, которые сегодня используют эти молодые люди, позже я обязательно приглашу к себе актив села, открыто с ними поговорю, и вместе мы подведем итог произошедшего"

- Сергей Меликов

Также глава Дагестана призвал жителей республики помнить про здравый смысл, мужские принципы и прекратить позорить свой регион.