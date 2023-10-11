Жители Азербайджана поддерживают мирный договор с Арменией

Опубликовано: 14:52, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более 80% опрошенных граждан хотят, чтобы Баку подписал мирный договор с Ереваном. Такие данные предоставил Центр социологических исследований Азербайджана.

Центр социсследований Азербайджанской Республики опубликовал данные опроса общественного мнения за октябрь, в котором гражданам были заданы вопросы о подписании мирного договора с Арменией. 80,9% опрошенных согласились с необходимостью подписания документа. 18,3% граждан против заключения договора о мире. 0,8% не смогли дать ответ на поставленный вопрос.

По итогам проведенного интервью 66,7% респондентов верят в то, что заключение мира и восстановление отношений между странами возможно.

Такой опрос граждан проводится на регулярной основе. По информации Центра людей, которые поддерживают подписание мирного договора, с каждым разом становится больше. Например, в сентябре среди опрошенных было 76,4% тех, кто поддерживает соглашение о мире между странами.

В октябре опрос общественного мнения был проведен между жителями 15 районов АР и включил в себя мнения 385 совершеннолетних респондентов.