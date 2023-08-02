Жителей Подмосковья предупредили о грязном воздухе

Опубликовано: 12:53, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неблагоприятные метеорологические условия будут наблюдаться на территории городских округов Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск и Дзержинский.

Минэкологии Московской области проинформировало о том, что в девяти округах будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

«На территории городских округов Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский объявлены НМУ для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»

– глава ведомства Тихон Фирсов

Министр пояснил, что это установившаяся в Подмосковье безветренная погода приводит к накоплению в атмосфере веществ, содержащихся в выбросах транспорта, а также промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства.

По словам Фирсова, такая ситуация в Подмосковье надолго. В этой связи в ведомстве призвали не сжигать мусор. Предприятия уже начали сокращать объемы выбросов.