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Жителей Подмосковья предупредили о грязном воздухе

Дым идет из трубы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Неблагоприятные метеорологические условия будут наблюдаться на территории городских округов Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск и Дзержинский.

Минэкологии Московской области проинформировало о том, что в девяти округах будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

«На территории городских округов Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский объявлены НМУ для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»

– глава ведомства Тихон Фирсов

Министр пояснил, что это установившаяся в Подмосковье безветренная погода приводит к накоплению в атмосфере  веществ, содержащихся в выбросах транспорта, а также промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства.

По словам Фирсова, такая ситуация в Подмосковье надолго. В этой связи в ведомстве призвали не сжигать мусор. Предприятия уже начали сокращать объемы выбросов.

Дым в воздухе. Как защититься?

Дым в воздухе. Как защититься?

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