Жителей Подмосковья предупредили о грязном воздухе

Неблагоприятные метеорологические условия будут наблюдаться на территории городских округов Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск и Дзержинский.
Минэкологии Московской области проинформировало о том, что в девяти округах будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).
«На территории городских округов Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский объявлены НМУ для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»
– глава ведомства Тихон Фирсов
Министр пояснил, что это установившаяся в Подмосковье безветренная погода приводит к накоплению в атмосфере веществ, содержащихся в выбросах транспорта, а также промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства.
По словам Фирсова, такая ситуация в Подмосковье надолго. В этой связи в ведомстве призвали не сжигать мусор. Предприятия уже начали сокращать объемы выбросов.