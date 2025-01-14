Жителей Новороссийска призвали не выходить на улицу из-за непогоды

Штормовая погода с ветром до 35 м/с в Новороссийске уже привела к ряду аварийных ситуаций. Власти призвали горожан не выходить на улицу без необходимости.

В Новороссийск пришла непогода с сильным ветром, действует режим повышенной готовности.

"Все оперативные службы переведены в усиленный режим работы… организовано круглосуточное дежурство. Для устранения последствий стихии задействовано 28 единиц спецтехники"

– мэр курорта Андрей Кравченко

В четверг в Новороссийске ветер привел к ряду аварийных отключений электроэнергии, на двух объектах восстановительные работы еще не завершились.

"Уважаемые жители города-героя, не покидайте без необходимости помещения, ограничьте выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте"

– градоначальник

Он уточнил, что школы и детские сады будут работать, но посещение детьми в такую погоду остается на усмотрение родителей.