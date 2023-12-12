Жителей Крымского района предупредили о нестабильности берегов Кубани

В Крымском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности для населения – это вызвано вынужденным сбросом избытка воды из Краснодарского водохранилища в воды реки Кубани.

Жителей Крымского района Краснодарского края предупредили о режиме повышенной готовности, связанном с увеличенным сбросом в русло Кубани воды из Краснодарского водохранилища, на уровень воды в реке также будут влиять сильные дожди и обильное таяние снега в регионе, написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Лесь.

"Особое внимание будет уделено поселениям, по территории которых проходит русло реки - это Троицкое, Киевское, Кеслеровское, Адагумское и Варениковское сельские поселения"

- Сергей Лесь

В этих поселениях вероятны размывы и обваливание дамб, а также перелив воды, что грозит подтоплениями сельхозугодий и домов, предупредил Лесь.

В муниципалитете на особый режим работы переведены все службы, мобилизованы силы ГО и ЧС, а также усилены подразделения, ответственные за электро-, тепло-, водо- и газоснабжение.

Контроль над уровнем воды в реках и водоемах региона ведется в круглосуточном режиме, он осуществляется автоматизированной системой оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации "Эмерсит", добавил глава муниципалитета.