Вестник Кавказа

Жителей Краснодара пригласили обсудить Генплан

Новостройка с луной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Краснодара с 19 по 25 октября смогут высказать замечания по содержанию нового Генплана города. Затем будет опубликовано заключение комиссии по землепользованию и застройке.

С 19 октября 2023 года в Краснодаре стартуют общественные слушания по новому Единому документу территориального планирования . На протяжении шести дней у жителей города будет возможность ознакомиться с содержанием Генерального плана и внести свои предложения. Это важное мероприятие, которое может повлиять на будущее городской инфраструктуры, экологии и качества жизни в Краснодаре.

«С 19 по 25 октября все заинтересованные лица могут подать свои замечания и предложения к Единому документу, по результатам рассмотрения которых на сайте будет опубликовано заключение комиссии по землепользованию и застройке»

– пресс-служба администрации Краснодара

Общественные слушания являются неотъемлемой частью процесса территориального планирования. Это возможность для жителей напрямую влиять на развитие своего города, выступая с рекомендациями и пожеланиями.

В рамках слушаний каждый желающий сможет задать вопросы и высказать свое мнение касательно предлагаемых изменений. Это может включать обсуждение новых жилых районов, зеленых зон, транспортной инфраструктуры и других ключевых аспектов городской среды.

Единый документ территориального планирования – это стратегический документ, который определяет направления и принципы развития территории. Генеральный план является его основой и демонстрирует, как должен развиваться город в будущем. В нем прописаны зоны для жилой застройки, коммерческих объектов, общественных мест и рекреационных пространств.

Процесс разработки ЕДТП включает в себя анализ текущего состояния города, определение потребностей населения, а также прогнозирование демографических и экономических изменений. В результате получается комплексный документ, который способен обеспечить устойчивое развитие территории на долгосрочную перспективу.

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