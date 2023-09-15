Вестник Кавказа

Житель Стамбула ожил на своих похоронах

Житель Стамбула ожил на своих похоронах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожилой мужчина пришел в сознание прямо во время собственных похорон, о необычном случае сообщают турецкие СМИ. К сожалению, вскоре после чудесного оживления он все же скончался.

Необычным образом окончились похороны пожилого жителя Стамбула, подробности происшествия рассказали турецкие СМИ.

ЧП случилось в районе Фатих. Там проходили похороны Халита Байшу, который умер на 81-м году жизни. И в какой-то момент из гроба стали раздаваться крики.

Участники похорон вызвали скорую. Врачи проверили состояние покойника – оказалось, что он еще жив, и сердце его бьется.

"Пожилому мужчине сделали массаж сердца и отвезли в больницу"

– СМИ

Ожившего отвезли в больницу. Но медики все же не смогли спасти его, и Байшу скончался.

Ранее, в 2020 году, произошел в Индии. Женщина была госпитализирована с температурой, затем она потеряла сознание, и врачи решили, что она мертва. Тело отдали родным, которые поместили его перед входом в дом, чтобы люди могли попрощаться с покойной.

Однако во время церемонии женщина ожила и даже смогла приподняться. Оказалось, что она впала в кому, а врачи констатировали смерть по ошибке.

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