Ритуальные принадлежности неизвестным образом оказались на стихийной свалке в одном из районов Ставропольского края. Кощунственное нарушение заметил Россельхознадзор.
Гроб с венками для могилы обнаружены во время ликвидации незаконной свалки в Андроповском районе, информацию распространило управление Россельхознадзора по Северному Кавказу.
Площадь свалки достигла уже порядка 1,3 га. В одной из ее частей выкопана яма, залитая водой, в которой плавает пластиковый мусор. Вокруг углубления разбросан мусор.
"Вдоль северного откоса выемки помимо бытовых отходов обнаружены деревянный гроб и траурные венки неустановленного происхождения"
– ведомство
В управлении добавили, что на месте свалки земля изменила цвет, став коричневой. Причину установят после анализа проб.
А нарушителей, создавших несанкционированную свалку, будет искать полиция.