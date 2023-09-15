РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Гроб и похоронные венки нашли на нелегальной свалке на Ставрополье

Гроб и похоронные венки нашли на нелегальной свалке на Ставрополье
Ритуальные принадлежности неизвестным образом оказались на стихийной свалке в одном из районов Ставропольского края. Кощунственное нарушение заметил Россельхознадзор.

Гроб с венками для могилы обнаружены во время ликвидации незаконной свалки в Андроповском районе, информацию распространило управление Россельхознадзора по Северному Кавказу.

Площадь свалки достигла уже порядка 1,3 га. В одной из ее частей выкопана яма, залитая водой, в которой плавает пластиковый мусор. Вокруг углубления разбросан мусор.

"Вдоль северного откоса выемки помимо бытовых отходов обнаружены деревянный гроб и траурные венки неустановленного происхождения"

– ведомство

В управлении добавили, что на месте свалки земля изменила цвет, став коричневой. Причину установят после анализа проб.

А нарушителей, создавших несанкционированную свалку, будет искать полиция.

Бизнесвумен из Самары рекламирует ритуальное агентство своими снимками в гробу (ФОТО)

Бизнесвумен из Самары рекламирует ритуальное агентство своими снимками в гробу (ФОТО)

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version