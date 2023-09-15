Опубликовано: 19:30, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Ритуальные принадлежности неизвестным образом оказались на стихийной свалке в одном из районов Ставропольского края. Кощунственное нарушение заметил Россельхознадзор.

Гроб с венками для могилы обнаружены во время ликвидации незаконной свалки в Андроповском районе, информацию распространило управление Россельхознадзора по Северному Кавказу.

Площадь свалки достигла уже порядка 1,3 га. В одной из ее частей выкопана яма, залитая водой, в которой плавает пластиковый мусор. Вокруг углубления разбросан мусор.

"Вдоль северного откоса выемки помимо бытовых отходов обнаружены деревянный гроб и траурные венки неустановленного происхождения"

– ведомство

В управлении добавили, что на месте свалки земля изменила цвет, став коричневой. Причину установят после анализа проб.

А нарушителей, создавших несанкционированную свалку, будет искать полиция.