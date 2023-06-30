Житель Северной Осетии вез на продажу две тонны "левого" алкоголя

Опубликовано: 21:20, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Североосетинские полицейские задержали местного жителя, который вез на продажу в соседний регион две тонны алкоголя неизвестного происхождения.

Жителя Северной Осетии подозревают в незаконном обороте алкогольной продукции, сообщает сайт МВД Медиа.

"Сотрудники МВД России по Республике Северная Осетия... остановили грузовую машину под управлением местного жителя. При осмотре полицейские обнаружили в кузове специально оборудованный тайник, в котором находилась алкогольная продукция неизвестного происхождения. Водитель автомашины не смог представить соответствующие документы на груз и пояснил, что приобрел спиртное у незнакомца и намеревался реализовать его в соседнем регионе", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Вся продукция была оклеена этикетками известных брендов, но вот обязательных федеральных специальных марок на ней не было. Общий объем партии превысил 2 тыс л, образцы алкоголя уже направлены на исследование для проверки соответствия ГОСТу.

Что касается самого перевозчика, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", он пока отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.