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В Северной Осетии осудили за инсценировку преступлений начальника отдела таможни

В Северной Осетии осудили за инсценировку преступлений начальника отдела таможни
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Начальник таможенной службы ближайший год с небольшим проведет в колонии. Соответствующий приговор он получил за инсценировку коррупционного преступления.

В Северной Осетии вынесли приговор во отношении начальника отдела по противодействию коррупции Северо-Осетинской таможни Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России. Об этом рассказали во вторник в УФСБ России по региону.

"Установлено, что полковник таможенной службы Назретдин Ширалиев в целях улучшения своих статистических показателей по службе (...) решил инсценировать преступления коррупционного характера", - сказано в сообщении.

Было установлено, что начальник отдела договорился с тремя гражданами о том, что они признаются в преступлении, которое он собирался инсценировать. По его задумке, они должны быль дать взятку представителям таможни на "Верхнем ларсе". За это он пообещал им по 20-30 тыс рублей.

Мужчина приговорен к 1,2 годам колонии. Ему также запрещается в течение года занимать любые должности в правоохранительных органах.

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