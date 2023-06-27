В Северной Осетии осудили за инсценировку преступлений начальника отдела таможни

Опубликовано: 19:50, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начальник таможенной службы ближайший год с небольшим проведет в колонии. Соответствующий приговор он получил за инсценировку коррупционного преступления.

В Северной Осетии вынесли приговор во отношении начальника отдела по противодействию коррупции Северо-Осетинской таможни Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России. Об этом рассказали во вторник в УФСБ России по региону.

"Установлено, что полковник таможенной службы Назретдин Ширалиев в целях улучшения своих статистических показателей по службе (...) решил инсценировать преступления коррупционного характера", - сказано в сообщении.

Было установлено, что начальник отдела договорился с тремя гражданами о том, что они признаются в преступлении, которое он собирался инсценировать. По его задумке, они должны быль дать взятку представителям таможни на "Верхнем ларсе". За это он пообещал им по 20-30 тыс рублей.

Мужчина приговорен к 1,2 годам колонии. Ему также запрещается в течение года занимать любые должности в правоохранительных органах.