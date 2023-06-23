Убийца найден спустя 30 лет: в Северной Осетии раскрыли дело

Опубликовано: 15:22, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии через 30 после преступления пойман убийца. На момент преступления мужчине было 34 года, половину жизни от скрывался от возмездия.

Полиция Северной Осетии задержала 64-летнего мужчину, он подозревается в убийстве в ходе разбоя в 90-е годы.

Следствие предполагает, что в 1992 году задержанный вместе с сообщниками решили совершить разбойное нападение на дом начальника сельской железнодорожной станции. Начальник ж/д станции предпринял попытку скрыться от преступников, в этот момент задержанный злоумышленник убил мужчину.

"На протяжении 30 лет разыскиваемому удавалось скрываться от правоохранителей. Однако оперативники и следователи вышли на след предполагаемого преступника и задержали его. В настоящее время он заключен под стражу"

– официальный представитель МВД России Ирина Волк