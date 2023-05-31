Опубликовано: 22:45, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Дагестана, подозреваемый в убийстве руководителя села Рубас, сдался сотрудникам полиции. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

В Дагестане мужчина сдался полицейским после того, как смертельно ранил руководителя населенного пункта Рубас Дербентского района Гаджикурбана Байрамбегова, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Подозреваемым оказался 58-летний житель села Садик Таибов. По словам стрелка, он имел конфликт с главой Рубаса, связанный с недвижимостью. Таибов заявил, что Байрамбегов сделал того бомжом. После попыток решить ситуацию мирно он решил поступить таким образом.

Стоит отметить, что по факту убийства руководителя дагестанского населенного пункта было возбуждено уголовное дело. Местного жителя будут судить не только за убийство должностного лица, но и за незаконное хранение оружия.