Житель Пятигорска врезался в забор на угнанном автобусе

В Пятигорске мужчина угнал рейсовый автобус, чтобы отправиться за посылкой на вокзал. Против него заведено уголовное дело.

В отношении жителя Пятигорска заведено уголовное дело за угон рейсового автобуса, сообщает пресс-служба ставропольского МВД.

Об угоне заявил житель из соседнего региона, который совершал межрегиональный рейс и остановился с ночевкой в городе. Утром он не обнаружил свой автобус на парковке.

Спустя время полиция поймала 24-летнего парня, завладевшего транспортным средством. Он признался, что ехал в район автовокзала, чтобы забрать посылку.

По дороге мужчина въехал в забор и сбежал с места аварии. Ему предстоит возместить ущерб за повреждение автобуса и забора.