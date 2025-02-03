Вестник Кавказа

Житель Пятигорска врезался в забор на угнанном автобусе

Житель Пятигорска врезался в забор на угнанном автобусе
© Фото: пресс-служба МВД Ставропольского края
В Пятигорске мужчина угнал рейсовый автобус, чтобы отправиться за посылкой на вокзал. Против него заведено уголовное дело.

В отношении жителя Пятигорска заведено уголовное дело за угон рейсового автобуса, сообщает пресс-служба ставропольского МВД.

Об угоне заявил житель из соседнего региона, который совершал межрегиональный рейс и остановился с ночевкой в городе. Утром он не обнаружил свой автобус на парковке.

Спустя время полиция поймала 24-летнего парня, завладевшего транспортным средством. Он признался, что ехал в район автовокзала, чтобы забрать посылку.

По дороге мужчина въехал в забор и сбежал с места аварии. Ему предстоит возместить ущерб за повреждение автобуса и забора.

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