Житель КБР похитил 50 млн рублей на ски-пассах на курорте Эльбрус

Теперь уже бывший сотрудник Кавказ.РФ, вступив в сговор с кассирами, украл десятки миллионов рублей, совершая махинации со ски-пассами на курорте Эльбрус. Скоро он пойдет под суд.

Уголовное дело в скором времени будет слушаться в Кабардино-Балкарии – его фигурант, ранее работавший в Кавказ.РФ, украл несколько десятков миллионов рублей, которые были получены в результате продажи ски-пассов на курорте Эльбрус. Сообщение о преступлении распространила прокуратура республики.

Следствие установило, что обвиняемый, работая специалистом профильного департамента компании, в течение двух лет, с 2021-го по прошлый год, вместе с кассирами забрал свыше 50,3 млн рублей из средств, полученных от туристов за ски-пассы на канатную дорогу на горе Эльбрус.

Изобретательный мужчина также заново активировал уже использованные ски-пассы, пользуясь доступом к базе, после чего повторно продавал их. В результате Кавказ.РФ понес ущерб в размере почти 34 млн рублей.

Таким образом, ущерб по обоим преступления превысил 84 млн рублей. Из них обвиняемый возместил всего 2 млн рублей. Однако его имущество на 58 млн рублей было арестовано.