"Зиря" усилилась двумя африканцами 

Состав ФК "Зиря" пополнили два африканца. В новом сезоне за "орлов" будут выступать ивуарийцы Стефан Акка и Пьер Зебли.
Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" подписала контракты с двумя игроками из Кот-Д'Ивуара. Об этом говорится на сайте клуба.
Состав команды пополнили 32-летний защитник Стефан Акка и 26-летний полузащитник Пьер Зебли.
Со Стефаном соглашение подписано на один год с возможностью продления еще на один, а с Пьером – двухлетний контракт.
Ранее Акка защищал цвета израильского клуба "Несс Циона". Зебли выступал за болгарский "Локомотив".
Сезон 2022/23
В минувшем сезоне "Зиря" заняла 5-е место в чемпионате Азербайджана. В активе команды 50 очков.