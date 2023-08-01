"Зиря" усилилась двумя африканцами 

Опубликовано: 13:58, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Состав ФК "Зиря" пополнили два африканца. В новом сезоне за "орлов" будут выступать ивуарийцы Стефан Акка и Пьер Зебли.

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" подписала контракты с двумя игроками из Кот-Д'Ивуара. Об этом говорится на сайте клуба.

Состав команды пополнили 32-летний защитник Стефан Акка и 26-летний полузащитник Пьер Зебли.

Со Стефаном соглашение подписано на один год с возможностью продления еще на один, а с Пьером – двухлетний контракт.

Ранее Акка защищал цвета израильского клуба "Несс Циона". Зебли выступал за болгарский "Локомотив".

Сезон 2022/23

В минувшем сезоне "Зиря" заняла 5-е место в чемпионате Азербайджана. В активе команды 50 очков.