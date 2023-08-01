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"Зиря" усилилась двумя африканцами 

&quot;Зиря&quot; усилилась двумя африканцами 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Состав ФК "Зиря" пополнили два африканца. В новом сезоне за "орлов" будут выступать ивуарийцы Стефан Акка и Пьер Зебли.

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" подписала контракты с двумя игроками из Кот-Д'Ивуара. Об этом говорится на сайте клуба. 

Состав команды пополнили 32-летний защитник Стефан Акка и 26-летний полузащитник Пьер Зебли. 

Со Стефаном соглашение подписано на один год с возможностью продления еще на один, а с Пьером – двухлетний контракт. 

Ранее Акка защищал цвета израильского клуба "Несс Циона". Зебли выступал за болгарский "Локомотив". 

Сезон 2022/23

В минувшем сезоне "Зиря" заняла 5-е место в чемпионате Азербайджана. В активе команды 50 очков.

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