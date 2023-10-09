Жертвы среди палестинцев: ЦАХАЛ нанес свыше 800 ударов по сектору Газа

Опубликовано: 16:36, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате ракетных обстрелов территории сектора Газа после атаки Израиля погибли сотни человек. Власти говорят о гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

Свыше 800 ударов нанесла армия обороны Израиля по сектору Газа после атаки ХАМАС, количество жертв и пострадавших среди мирных жителей продолжает расти.

Регион обесточен с израильской стороны, местное руководство сообщает о возможной гуманитарной катастрофе. ЦАХАЛ вел огонь не только по военным объектам, но и жилым кварталам.

По сообщениям Минздрава Палестины, 560 человек погибли и 2,9 тыс человек пострадали в результате ракетных обстрелов.