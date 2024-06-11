Вестник Кавказа

Жертвами землетрясения в Иране стали два человека

Жертвами землетрясения в Иране стали два человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два человека погибли в результате землетрясения в Иране. Подземные толчки магнитудой 5 баллов произошли сегодня в городе Кашмир.

Жертвами сегодняшнего землетрясения в Иране стали два человека, еще пятеро получили травмы, сообщил глава префектур провинции Ходжатолла Шариатмадари.

Он отметил, что в результате подземных толчков также обрушился фасад коммерческого здания. Ведутся работы по разбору завалов.

Напомним, землетрясение произошло сегодня днем в иранском городе Кашмир. Магнитуда подземных толчков составила 5 баллов.

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