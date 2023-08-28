Зерновую сделку будут обсуждать в Москве

Главы МИД России и Турции встретятся в Москве в ближайшее время. Сторон обсудят зерновую сделку и проект газового хаба.
Главы российского и турецкого внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан в ближайшее время проведут переговоры в Москве. С анонсом встречи выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции"
– Мария Захарова
Ранее источники в Анкаре сообщали о том, что Фидан прибудет в Москву в начале сентября. Планируется, что главными темами переговоров станут зерновая сделка, украинский кризис, а также реализация проекта газового хаба.