Зерновую сделку будут обсуждать в Москве

Опубликовано: 12:56, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы МИД России и Турции встретятся в Москве в ближайшее время. Сторон обсудят зерновую сделку и проект газового хаба.

Главы российского и турецкого внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Хакан Фидан в ближайшее время проведут переговоры в Москве. С анонсом встречи выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В ближайшее время в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Турции"

– Мария Захарова

Ранее источники в Анкаре сообщали о том, что Фидан прибудет в Москву в начале сентября. Планируется, что главными темами переговоров станут зерновая сделка, украинский кризис, а также реализация проекта газового хаба.