Зерновая сделка продлена - подтвердили в России

Опубликовано: 18:36, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва подтвердила озвученное президентом Турции продление зерновой сделки. По словам российских дипломатов, Россия надеется на быстрое исправление проблем в ее имплементации.

Зерновая сделка, срок действия которой должен был закончиться завтра, действительно продлена. Соответствующее заявление сделала представитель МИД РФ.

Дипломат подтвердила слова президента Турции о том, что Черноморская зерновая инициатива будет действовать еще 60 дней.

"Таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, - в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам"

— Мария Захарова

Представитель министерства также заявила о неизменности оценок российской стороной условий соглашения, подписанного 22 июля минувшего года.

Дипломат обратила внимание на необходимость как можно более оперативного исправления перекосов, которые наблюдаются сейчас в реализации договоренностей.

Небензя о продлении зерновой сделки

Решение продолжить работу в рамках продуктовой сделки прокомментировал и постпред России при ООН.

По его словам, Москва пошла на такой шаг из-за надежды, что проблемы, возникающие в процессе реализации условий соглашения, все же удастся решить.

"Потому что мы все еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше"

— Василий Небензя