Зерновая сделка продлена - подтвердили в России

Зерновая сделка, срок действия которой должен был закончиться завтра, действительно продлена. Соответствующее заявление сделала представитель МИД РФ.
Дипломат подтвердила слова президента Турции о том, что Черноморская зерновая инициатива будет действовать еще 60 дней.
"Таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, - в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам"
— Мария Захарова
Представитель министерства также заявила о неизменности оценок российской стороной условий соглашения, подписанного 22 июля минувшего года.
Дипломат обратила внимание на необходимость как можно более оперативного исправления перекосов, которые наблюдаются сейчас в реализации договоренностей.
Небензя о продлении зерновой сделки
Решение продолжить работу в рамках продуктовой сделки прокомментировал и постпред России при ООН.
По его словам, Москва пошла на такой шаг из-за надежды, что проблемы, возникающие в процессе реализации условий соглашения, все же удастся решить.
"Потому что мы все еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше"
— Василий Небензя