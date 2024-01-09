"Зенит" нацелен приобрести игрока сборной Армении

"Зенит" хочет купить защитника Наира Тикнизяна. Сумма трансфера может составить 8 млн евро. Сейчас игрок выступает за "Локомотив". С прошлого года он выступает за сборную Армении.

Футболист армянской сборной и московского "Локомотива" Наир Тикнизян может перебраться в "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Как пишет портал "Чемпионат", петербуржцы готовы отдать за армянского защитника 8 млн евро, а его зарплата может составить 1,2 млн евро в год - вдвое больше его текущей зарплаты.

Издание отмечает, что "Зенит" намерен заключить с футболистом пятилетнее соглашение.

Наир был игроком молодежной сборной России, однако в 2023 году принял решение выступать за сборную Армении.