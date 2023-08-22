"Зенит" может провести еще один матч с "Нефтчи"

"Зенит" и "Нефтчи" могут провести второй матч за последние полгода. Игру планируется провести в столице Азербайджана в ноябре.
В ноябре 2023 года может состояться товарищеская встреча между бакинским "Нефтчи" и петербургским "Зенитом". Об этом пишут азербайджанские СМИ.
По их данным, игра пройдет в Баку. В настоящее время представители футбольных клубов ведут переговоры об организации матча. Соответствующую информацию подтвердили в бакинской команде, передает Azerisport.com.
Предыдущий матч
"Зенит" и "Нефтчи" встречались в Санкт-Петербурге в рамках "Кубка Матч ТВ". Игра состоялась 1 июля и завершилась победой "Зенита" со счетом 3:1.