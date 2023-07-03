Землетрясение в Каспийском море ощутили жители Баку

Серьезное землетрясение произошло сегодня вечером на Каспии неподалеку от берегов Азербайджана. Подземные толчки почувствовали даже жители Баку.
Мощное землетрясение зарегистрировано только что на Каспийском море, подробную информацию о нем распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Магнитуда толчков достигла 5,3. Их эпицентр находился на расстоянии 80 км к северо-востоку от Хачмазского района. Глубина залегания очага - 35 км.
Сила землетрясения была настолько велика, что его почувствовали люди в некоторых районах Азербайджана. Ощутили землетрясение, как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", и в Баку - жители азербайджанской столицы выходят из домов на улицу.
Почувствовали природный катаклизм и в Дагестане. Подземные толчки были заметны, в частности, в Махачкале.
Информации о возможных разрушениях и жертвах пока не поступало.