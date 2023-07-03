Землетрясение в Каспийском море ощутили жители Баку

Опубликовано: 23:31, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Серьезное землетрясение произошло сегодня вечером на Каспии неподалеку от берегов Азербайджана. Подземные толчки почувствовали даже жители Баку.

Мощное землетрясение зарегистрировано только что на Каспийском море, подробную информацию о нем распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуда толчков достигла 5,3. Их эпицентр находился на расстоянии 80 км к северо-востоку от Хачмазского района. Глубина залегания очага - 35 км.

Сила землетрясения была настолько велика, что его почувствовали люди в некоторых районах Азербайджана. Ощутили землетрясение, как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", и в Баку - жители азербайджанской столицы выходят из домов на улицу.

Почувствовали природный катаклизм и в Дагестане. Подземные толчки были заметны, в частности, в Махачкале.

Информации о возможных разрушениях и жертвах пока не поступало.