Землетрясение на Каспии не помешало работе нефтепровода Баку - Новороссийск

Опубликовано: 11:21, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ночью в Каспийском море произошло землетрясение, оно ощущалось в Дагестане, Азербайджане, Казахстане. Нефтепровод Баку-Новороссийск не поврежден в результате природного явления, он работает в штатном режиме, сообщает "Транснефть".

Магистральный нефтепровод, идущий из России в Азербайджан, штатно работает после ночного землетрясения в Каспийском море.

Подземные толчки магнитудой почти 6 баллов были зафиксированы поздно вечером накануне, эпицентр находился в 95 км от Дербента в Каспийском море. Явление ощутили жители Дагестана, Азербайджана, Казахстана. Разрушений после землетрясения не зафиксировано. Нефтепровод Баку - Новороссийск не поврежден и продолжает работать.

"По результатам обследования объектов нефтепровода Баку - Новороссийск, находящихся в зоне воздействия землетрясения (в радиусе 250 км от эпицентра) - НПС "Самур", ЛПДС "Махачкала", НПС "Геджухская" - фактов нарушения их функционирования не выявлено. Магистральный нефтепровод работает штатно" – официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин

Накануне сообщалось, что эпицентр землетрясения находился в 80 км от азербайджанского города Хачмаз.