Зеленский ввел санкции против Иванишвили

Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Бидзины Иванишвили. По его словам, руководство Грузии сегодня «продает интересы страны и людей».

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении ограничений против почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Он отметил, что, помимо основателя партии, под санкции попали премьер Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, руководитель СГБ страны Григол Лилуашвили, а также судьи и члены парламента.

По словам Зеленского грузинское руководство «продает интересы страны и народа».