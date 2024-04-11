Зажигательной лезгинкой порадует Махачкалу фестиваль

В Махачкале организуют фестиваль лезгинки. Мероприятие приурочено ко Дню города. В нем будут участвовать ансамбли со всего Дагестана.

Фестиваль лезгинки "Я и мои друзья" состоится в Дагестанской государственной филармонии имени Тамама Мурадова в Махачкале.

Как сообщают организаторы мероприятия, оно пройдет 27 сентября и будет приурочено ко Дню города. В нем будут участвовать ансамбли и танцоры со всего Дагестана.

Организуют фестиваль Управление спорта, туризма и работы с молодежью махачкалинской мэрии. Вход на мероприятие будет свободным.