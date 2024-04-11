Вестник Кавказа

Зажигательной лезгинкой порадует Махачкалу фестиваль

Зажигательной лезгинкой порадует Махачкалу фестиваль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале организуют фестиваль лезгинки. Мероприятие приурочено ко Дню города. В нем будут участвовать ансамбли со всего Дагестана.

Фестиваль лезгинки "Я и мои друзья" состоится в Дагестанской государственной филармонии имени Тамама Мурадова в Махачкале.

Как сообщают организаторы мероприятия, оно пройдет 27 сентября и будет приурочено ко Дню города. В нем будут участвовать ансамбли и танцоры со всего Дагестана.

Организуют фестиваль Управление спорта, туризма и работы с молодежью махачкалинской мэрии. Вход на мероприятие будет свободным.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1185 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев

Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев

Автоавария на трассе &quot;Кавказ&quot; лишила жизни женщину

Автоавария на трассе "Кавказ" лишила жизни женщину

Меликов назначил силовика министром природы Дагестана

Меликов назначил силовика министром природы Дагестана

Крым опередил Абхазию по спросу среди туристов - Уманский

Крым опередил Абхазию по спросу среди туристов - Уманский

Первая школа креативных индустрий открылась в Дагестане

Первая школа креативных индустрий открылась в Дагестане

Щавелевый кофе: как новый тренд из Дагестана покорил российские соцсети

Щавелевый кофе: как новый тренд из Дагестана покорил российские соцсети

Сколько домов в Дагестане готовы к зиме?

Сколько домов в Дагестане готовы к зиме?

Подросток попал в больницу после ДТП в Дагестане

Подросток попал в больницу после ДТП в Дагестане

Боец ММА оштрафован за высказывания

Боец ММА оштрафован за высказывания

Новыми мусоровозами закупилась Махачкала

Новыми мусоровозами закупилась Махачкала

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы