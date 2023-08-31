Запуск месторождения "Абшерон" отметили в Азербайджане

Опубликовано: 15:15, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Историческое событие происходит сегодня в Азербайджане. О нем рассказал министр экономики страны.

Торжественная церемония, посвященная началу добычи на газоконденсатном месторождении "Абшерон", проходит сегодня в Баку. О ней сообщил министр экономики АР.

Добыча на "Абшероне" стартовала 10 июля 2023 года.

"Эксплуатация месторождения "Абшерон" сыграет решающую роль в реализации энергетического потенциала нашей страны, обеспечит экспорт азербайджанского газа на международные рынки и повысит экономическую устойчивость нашей страны"

– Микаил Джаббаров

В церемонии участвовали представители компаний-партнеров: азербайджанской SOCAR и французской Total Energies.