РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Запуск месторождения "Абшерон" отметили в Азербайджане

Запуск месторождения &quot;Абшерон&quot; отметили в Азербайджане
© Фото: сайт SOCAR
Историческое событие происходит сегодня в Азербайджане. О нем рассказал министр экономики страны.

Торжественная церемония, посвященная началу добычи на газоконденсатном месторождении "Абшерон", проходит сегодня в Баку. О ней сообщил министр экономики АР.

Добыча на "Абшероне" стартовала 10 июля 2023 года.

"Эксплуатация месторождения "Абшерон" сыграет решающую роль в реализации энергетического потенциала нашей страны, обеспечит экспорт азербайджанского газа на международные рынки и повысит экономическую устойчивость нашей страны"

– Микаил Джаббаров

В церемонии участвовали представители компаний-партнеров: азербайджанской SOCAR и французской Total Energies.

Азербайджан запустил добычу на &quot;Абшероне&quot;

Азербайджан запустил добычу на "Абшероне"

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1425 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version