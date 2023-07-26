Запуск коридора Север-Юг откладывается на пять лет

Опубликовано: 16:30, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коридор Север-Юг будет окончательно достроен в течение пяти лет. На территории Ирана предстоит проложить 162 км железной дороги Решт-Астара. Ранее сообщалось, что Москва и Тегеран хотят скорейшей реализации проекта.

Железная дорога Решт-Астара на территории Ирана - недостающий участок международного транспортного коридора Север-Юг, - будет достроена к 2028 году, такие сроки назвали в Минтрансе России.

"В рамках развития западного маршрута МТК "Север-Юг" в мае 2023 года подписано межправительственное соглашение, которое является итогом почти 20-летнего обсуждения вопроса строительства на территории Ирана недостающего участка железнодорожной линии Решт - Астара. Всего 162 км. 20 лет работы закончились подписанием соглашения. Ожидаем выполнения полного объема строительства к 2028 году"

– министр Виталий Савельев

Железная дорога, которую предстоит построить, свяжет сухопутные части МТК и позволит уменьшить стоимость перевозок, ускорить поставки из-за значительного сокращения расстояния при доставке, а также серьезно улучшит логистику в Евразии.

Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд евро. На строительство РФ выделит основную часть суммы: межгосударственный кредит в 1,3 млрд евро.

Спустя 20 лет задержек решение о строительстве принято. В мае 2023 года Москва и Тегеран условились активно взяться за реализацию проекта. В июне сообщалось, что российская и иранская стороны заинтересованы в скорейшем запуске Решт-Астара. В июле в Минтрансе озвучили сроки строительства - пять лет, что в несколько раз превышает прежние оценки специалистов.