Запрет на использование соцсетей подростками могут ввести в Турции

Турецкое руководство рассматривает вариант с запретом соцсетей для детей до 16 лет. Принять соответствующий закон могут уже в этом году.

Власти Турции рассчитывают ввести запрет на использование социальных сетей детьми до 16 лет. Об этом рассказал глава Минтранса Абдулкадир Уралоглу.

"Мы хотим, чтобы наша молодежь младше 16 лет не заходила в социальные сети. Зачем им это? Там все равно нет ничего для них полезного. Некоторые произошедшие в Турции за последнее время инциденты подтверждают это"

– глава ведомства

Он подчеркнул, что ряд регулирующих мер планируется принять в течение нынешнего года.