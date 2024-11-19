Запад вмешивается в дела Грузии – Путин

Президент России заявил, что Россия не лезет в дела Грузии. При этом он напомнил о вмешательстве Запада в политику Тбилиси.

Россия не вмешивается во внутреннюю политику Грузии, просто не дотрагивается до процессов, заявил российский лидер Владимир Путин.

При этом глава государства заявил, что у России с Грузией есть контакты. По его словам, обе страны влияют друг на друга.

При этом президент обвинил Запад во вмешательстве в дела Грузии и предложил взглянуть на количество участников неправительственных организаций, которые финансируются извне.

"Просто объективно на это посмотрите, это же полуоткрытая информация. Вот и все станет сразу ясно. Кто платит, тот и заказывает музыку. А они ее исполняют на площадях. Поэтому это вмешательство есть"

- Владимир Путин