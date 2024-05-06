Запад Казахстана приближается к пику второй волны паводка

Казахстанские спасатели начали эвакуировать жителей запада Казахстана: в первую очередь это касается населения Атырауской области, где буквально со дня на день ожидается пик второй волны паводка, захлестнувшего страну.

Хотя большая вода пока не дошла до границ жилья и участков жителей вдоль разлившейся реки Урал (Жайык) в Атырауской области на западе Казахстана, спасатели приняли решение начать эвакуацию населения в безопасные зоны, передает МЧС Казахстана.

"Спасатели оказывают помощь в эвакуации жителям. Из села Талдыколь эвакуировано 129 жителей, в том числе 102 детей. Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 62 ребенка, которые разъехались по родственникам"

- МЧС Казахстана

Жителей села эвакуируют в областной центр, хотя подтоплений жилых домов в селе пока нет. Также эвакуируют и жителей села Алмалы, которому также угрожает большая вода, передает Sputnik Казахстан.

В тоже время спасатели продолжают возводить дамбу в районе самых опасных участков вдоль реки – так только в селе Алмалы за время противопаводковых работ они уложили более 40 тыс мешков с песком и построили более 8 км дамб, - напомнили в МЧС страны.

До пика паводка на реке Урал остаются считанные дни, добавили спасатели.