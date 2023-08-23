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Заморозки завтра ожидаются в нескольких регионах России

Заморозки завтра ожидаются в нескольких регионах России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ночью в России будут зафиксированы первые в сезоне заморозки, предупредил Роман Вильфанд. Температура воздуха ночью, по словам синоптика, может опуститься до -3 градусов.

Ранние заморозки приходят в Россию, о приближении осени предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В восточной части европейской территории России, в Приволжском федеральном округе и на Урале наступает период, когда будут возникать первые заморозки"

– синоптик

Вильфанд назвал примерный прогноз температуры воздуха в регионах, куда придут заморозки, на ночь и утро, пишет РИА Новости.

  • В Костромской и Архангельской областях будет -1 градус.
  • В Челябинской и Свердловской областях, а также в северной части Башкортостана похолодает до -2.
  • На юге Тюменской области и вовсе ожидается -3 градуса.

Вильфанд отметил, что такие заморозки характеризуются как ранние – как правило, они наблюдаются осенью.

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