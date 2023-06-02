Пик холодов в Москве: в выходные возможны заморозки

Опубликовано: 20:11, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Холода не отпускают Москву и Подмосковье, несмотря на цифры на календаре. Самым холодным днем станет суббота. Столбики термометров не поднимутся выше +14.

Лето началось, а в Москве становится все холоднее и холоднее. Синоптики не говорят ничего утешительного: пик нынешнего похолодания придется на субботу.

Ледяной воздух, идущий из Арктики, формирует холодный фронт, который принесет совсем не летнюю погоду на весь Запад Центральной России.

В Москве завтра температура воздуха не поднимется выше +12…+14 градусов. Настроение жителей и гостей столицы еще ухудшит небольшой дождь, передает Центр "Фобос".

В ночь на 4 июня на западе Московской области не исключены заморозки. Зато уже в воскресенье днем потеплеет до +15…+17, вероятность осадков будет невелика.