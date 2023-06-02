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Гроза с градом надвигается на Москву

Гроза с градом надвигается на Москву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В пятницу в Москве и Подмосковье резко ухудшится погода. К вечеру ожидаются ливни, грозы с градом, сильный ветер. МЧС призывает к осторожности.

Непогода будет бушевать в Москве в пятницу - дождь начнется к концу рабочего дня. Прогнозируются сильные осадки и порывистый ветер.

«В ближайшие три часа с сохранением до 21:00 2 июня в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 15-20 м/с»

– МЧС

Такое же предупреждение об ухудшении погоды распространили по Московской области.

Жителей столичного региона просят не укрываться под деревьями, не оставлять автомобили под деревьями и возле шатких конструкций, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне сообщалось, что погода в пятницу будет опасной, возможны стихийные бедствия.

Стихийные бедствия в Москве вероятны в пятницу

Стихийные бедствия в Москве вероятны в пятницу

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