Гроза с градом надвигается на Москву

Опубликовано: 15:22, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пятницу в Москве и Подмосковье резко ухудшится погода. К вечеру ожидаются ливни, грозы с градом, сильный ветер. МЧС призывает к осторожности.

Непогода будет бушевать в Москве в пятницу - дождь начнется к концу рабочего дня. Прогнозируются сильные осадки и порывистый ветер.

«В ближайшие три часа с сохранением до 21:00 2 июня в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 15-20 м/с»

– МЧС

Такое же предупреждение об ухудшении погоды распространили по Московской области.

Жителей столичного региона просят не укрываться под деревьями, не оставлять автомобили под деревьями и возле шатких конструкций, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне сообщалось, что погода в пятницу будет опасной, возможны стихийные бедствия.