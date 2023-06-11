Заминированный мотоцикл взорвался в Израиле

Взрыв прогремел сегодня в Израиле, в городе Рамат-Ган. По данным СМИ, взлетел на воздух мотоцикл, в котором была установлена бомба. Есть раненые, в том числе - водитель мотоцикла.
Мотоцикл с заложенной в него бомбой взорвался сегодня в Израиле, пишут СМИ.
Теракт произошел в городе Рамат-Ган, уточняет издание Yedioth Ahronoth.
Пострадал сам мотоциклист - он госпитализирован с серьезными травмами. Ранены еще минимум шесть прохожих - не настолько серьезно, но их также пришлось доставить в больницу. Один из них - 80-летний мужчина.
Полицейские заявляют, что байкер ранее неоднократно нарушал правопорядок. Кто заминировал мотоцикл - неизвестно, идет расследование. Может быть открыто уголовное дело по факту покушения на убийство.