Заминированный мотоцикл взорвался в Израиле

Опубликовано: 18:19, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Взрыв прогремел сегодня в Израиле, в городе Рамат-Ган. По данным СМИ, взлетел на воздух мотоцикл, в котором была установлена бомба. Есть раненые, в том числе - водитель мотоцикла.

Мотоцикл с заложенной в него бомбой взорвался сегодня в Израиле, пишут СМИ.

Теракт произошел в городе Рамат-Ган, уточняет издание Yedioth Ahronoth.

Пострадал сам мотоциклист - он госпитализирован с серьезными травмами. Ранены еще минимум шесть прохожих - не настолько серьезно, но их также пришлось доставить в больницу. Один из них - 80-летний мужчина.

Полицейские заявляют, что байкер ранее неоднократно нарушал правопорядок. Кто заминировал мотоцикл - неизвестно, идет расследование. Может быть открыто уголовное дело по факту покушения на убийство.