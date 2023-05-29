Израиль готовится к притоку туристов из России

Опубликовано: 8:45, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль ожидает притока туристов из РФ. Этому будет способствовать транспортная доступность и снятие ковидных ограничений.

Замдиректора российского представительства Минтуризма Израиля Ксения Воронцова сообщила о том, что в среднем страну в месяц посещает порядка 18 тыс туристов из РФ.

Планируется, что в этом году Израиль посетят более 200 тыс туристов из России. Также он отметила, что ковидные ограничения сняты полностью, также стоимость билетов в Израиль из РФ снизилась по сравнению с ценами 2022 года.

Далее представитель Минтуризма Израиля напомнила, что стран связывают 24 прямых рейса в неделю.