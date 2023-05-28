Президент Израиля приедет в Азербайджан 30 мая

СМИ назвали дату объявленного ранее визита президента Израиля в Азербайджан. По их информации, поездка будет двухдневной, она состоится 30-31 мая.
Израильский президент Ицхак Герцог совершит анонсированный ранее, но без конкретной даты, визит в Азербайджан 30 мая, пишут СМИ.
Ранее Герцога пригласил в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По информации The Jerusalem Post, визит будет двухдневным, его цель - упрочение азербайджано-израильских стратегических связей.
Газета уточняет, что в программу визита входят:
- переговоры с азербайджанским президентом,
- встреча с еврейской общиной АР,
- мероприятие к 75-летию независимости Израиля.
В состав делегации войдет глава МВД и Минздрава Моше Арбель. По итогам переговоров стороны заключат соглашение о сотрудничестве.