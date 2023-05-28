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Президент Израиля приедет в Азербайджан 30 мая

Президент Израиля приедет в Азербайджан 30 мая
СМИ назвали дату объявленного ранее визита президента Израиля в Азербайджан. По их информации, поездка будет двухдневной, она состоится 30-31 мая.

Израильский президент Ицхак Герцог совершит анонсированный ранее, но без конкретной даты, визит в Азербайджан 30 мая, пишут СМИ.

Ранее Герцога пригласил в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По информации The Jerusalem Post, визит будет двухдневным, его цель - упрочение азербайджано-израильских стратегических связей.

Газета уточняет, что в программу визита входят:

В состав делегации войдет глава МВД и Минздрава Моше Арбель. По итогам переговоров стороны заключат соглашение о сотрудничестве.

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