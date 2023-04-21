Опубликовано: 15:46, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Израиль передаст Азербайджану два спутника за 120 миллионов долларов в ближайшее время. Ранее свою миссию завершил первый в Азербайджане спутник наблюдения Земли Azersky.

Азербайджан в ближайшее время получит от оборонного предприятия из Израиля два спутника, общая стоимость которых составляет $120 млн, сообщил журналист, прибывший вместе с делегацией МИД Израиля в Баку 18-19 апреля.

Ранее Минцифрового развития и транспорта Азербайджана сообщил о завершении миссии первого в стране спутника наблюдения Земли Azersky.

Там заявили о прекращении обмена информацией со спутником, несмотря на то, что "Азеркосмос" и создатель спутника пытались восстановить связь. Причиной могло послужить столкновение с космическим мусором или метеоритом.