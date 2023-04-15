Ракета SpaceX выведет в космос первый турецкий спутник İMECE

Опубликовано: 12:55, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня в США стартовала в космос ракета американской компании Илона Маска SpaceX, на борту которой находится первый турецкий спутник İMECE, предназначенный для дистанционного зондирования Земли.

Сегодня утром с американского космодрома Ванденберг в 09.48 по турецкому времени (соответствует московскому) в космос был запущен спутник дистанционного зондирования Земли İMECE, который разработали специалисты турецкой компании TÜBİTAK UZAY.

За запуском спутника в центре TÜBİTAK UZAY министр национальной обороны Хулуси Акар, председатель Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) Хасан Мандар и другие официальные лица. Запуск корабля-носителя американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Наряду с İMECE американская ракета-носитель выведет на орбиту еще три спутника Турции: KILIÇSAT, PLAN-S и CONNECTA T2.1.

Напомним, спутник весом в 680 кг будет находиться на орбите 5 лет, он будет передавать в центр полетов высококачественные снимки с разрешением до одного метра с любой точки планеты. Его задачи - от выявления целей и устранения последствий стихийных бедствий до вклада в развитие аграрного сектора. Проект его разработки был профинансирован TÜBİTAK и Управлением оборонной промышленности Администрации президента для нужд ВВС Турции.