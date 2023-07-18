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Замглавы Таганрога продержался на посту чуть больше года

Замглавы Таганрога продержался на посту чуть больше года
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Замглавы донского Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский уходит в отставку, стало известно в понедельник, 17 июля: чиновник продержался на своем посту чуть больше года.

Валерий Зелинский, заместитель главы ростовского Таганрога, подал в отставку – он был назначен на эту должность чуть более года назад – в июне 2022 года, когда администрацию приморского города возглавлял Михаил Солоницын.

В мае город возглавил бывший министр образования региона Андрей Фатеев, он и предложил кандидатуры заместителей главы горадминистрации города, передает "АиФ-Ростов".

Пока на своих постах удерживаются первый заместитель по вопросам экономики Светлана Камбулова и заместитель по вопросам городского хозяйства Егор Долматов, а вот Валерию Зелинскому темп городской жизни показался слишком стремительным.

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