Замглавы Таганрога продержался на посту чуть больше года

Замглавы донского Таганрога по организационно-правовым и кадровым вопросам Валерий Зелинский уходит в отставку, стало известно в понедельник, 17 июля: чиновник продержался на своем посту чуть больше года.
Валерий Зелинский, заместитель главы ростовского Таганрога, подал в отставку – он был назначен на эту должность чуть более года назад – в июне 2022 года, когда администрацию приморского города возглавлял Михаил Солоницын.
В мае город возглавил бывший министр образования региона Андрей Фатеев, он и предложил кандидатуры заместителей главы горадминистрации города, передает "АиФ-Ростов".
Пока на своих постах удерживаются первый заместитель по вопросам экономики Светлана Камбулова и заместитель по вопросам городского хозяйства Егор Долматов, а вот Валерию Зелинскому темп городской жизни показался слишком стремительным.