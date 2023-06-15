Дон в Ростове стал опасным для купания

Несмотря на наступающую жару, жителей Ростова-на-Дону попросили не купаться в Дону в черте города, поскольку в пробах воды реки специалисты Роспотребнадзора нашли повышенную концентрацию болезнетворных микробов.
Власти Ростова-на-Дону порекомендовали местным жителям и гостям донской столицы воздержаться от купания на городских пляжах, заявили в горадминистрации.
Причина такой рекомендации в том, что Роспотребнадзор нашел в пробах воды из Дона микробное загрязнение, превышающее допустимую норму, передает "АиФ-Ростов".
"Жителям рекомендовано воздержаться от купания на городских пляжах"
- администрация Ростова-на-Дону
Сейчас в городе официально работают всего два пляжа – "Каррера" и пляж парка "Левобережный". Между тем синоптики обещают, что сегодня в регионе ожидается переменная облачность, а температура воздуха днем составит до 21-26, а по югу - до 32 градусов тепла.