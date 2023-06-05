Из Ростова начнет ходить сезонный поезд до моря

С 10 июня из по маршруту Ростов-на-Дону - Ейск начнет ходить сезонный пригородный поезд, который будет курсировать до Азовского моря и обратно по праздникам и выходным.
Из Ростова поезд будет отправляться в 06:45, в Ейске он будет в 09:55. В обратный путь поезд отправится в 17:48 и прибудет в столицу Дона в 20:41. Стоимость билета по полному тарифу — 478 рублей, передает портал Юга.ру.
По пути состав будет останавливаться в Батайске, Орловке-Кубанской, Староминской, Тимашевской и Старощербиновской.
На маршруте будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы РА-3 с санитарными модулями, системами очистки и обеззараживания воздуха, мягкими удобными сиденьями и широкими багажными полками, все они оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ходить поезда будут до 30 сентября.