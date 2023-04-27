В поездах юга России запустили бесплатный аудиогид

Опубликовано: 22:23, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пригородных поездах Ставропольского края на маршруте Кисловодск-Железноводск появилась возможность воспользоваться бесплатным аудиогидом. В пути пассажирам предлагается узнать о достопримечательностях Кавминвод и узнать интересные факты о регионе.

Бесплатный аудиогид стал доступен пассажирам, пользующимся поездами, курсирующими между Кисловодском и Железноводском.

Направление популярно у туристов Кавминвод, чтобы они не скучали в пути на протяжении без малого двух часов, им предлагается аудиоэкскурсия. Для того, чтобы ее прослушать, нужно скачать бесплатное мобильное приложение izi.travel и найти в нем тур "Кисловодск-Железноводск: путеводитель для туриста". Далее пассажир сможет прослушать аудиогид в режиме онлайн или скачать его на смартфон.

Аудиогид расскажет о достопримечательностях и интересных местах курортного региона Кавминводы, а также поделился сведениями о железной дороге и вокзалах, которые поезд преодолевает в пути.

Между Кисловодском и Железноводском электрички ходят по выходным и праздничным дням, дважды в день. Расстояние между городами составляет 40 км, его поезд преодолевает за 1 час 50 минут.