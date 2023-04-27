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Замглавы МИД России поговорил с послами Азербайджана и Армении о Лачинском коридоре

Замглавы МИД России поговорил с послами Азербайджана и Армении о Лачинском коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Замглавы МИД РФ встретился в Москве с послами Азербайджана и Армении. Центральной темой, обсуждаемой на обеих встречах, стала обстановка в Лачинском коридоре.

В Москве в четверг состоялись переговоры замглавы МИД России с послами Азербайджана и Армении. Об этом сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве рассказали, что центральными темами встреч Михаила Галузина с Поладом Бюльбюль оглы и Вагаршаком Арутюняном стала обстановка в Карабахе. В частности, стороны поговорили о последних событиях вокруг Лачинского коридора.

В МИД РФ также добавили, что в ходе обеих встреч собеседники подтвердили важность выполнения всех договоренностей, достигнутых ранее лидерами РФ, Азербайджана и Армении.

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