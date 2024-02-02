Замглавы МИД России и посол Армении обсудили взаимодействие стран

Замглавы российского МИД принял в четверг с послом Армении. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия двух стран.

В четверг, 8 февраля, состоялась встреча замглавы МИД России и посла Армении в Москве. Об этом сказано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Центральной темой переговоров Михаила Галузина и Вагаршака Арутюняна.

В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов отношений Москвы и Еревана.

Другие подробности прошедшей встречи на данный момент не сообщаются.