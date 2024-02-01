МИД Армении назвал пользу от членства в МУС

Римский статут может предотвращать эскалацию в регионе, сообщил глава МИД Армении. Это один из аргументов, который повлиял на вступление республики в МУС.

В четверг, 8 февраля, глава МИД Армении выступил на мероприятии, посвященном членству страны в Международном уголовном суде.

В ходе своей речи Арарат Мирзоян объяснил, почему республика приняла решение стать частью МУС.

По его словам, Римский статут способен предотвращать эскалацию в регионе.

"Мы убеждены, что Римский статут обладает реальным потенциалом для предотвращения дальнейшей эскалации и злодеяний, становясь ориентиром стабильности и устойчивого мира в нашем регионе"

– глава армянского МИД

Он также добавил, что Римский статут и МУС оказали большое влияние на эффективную работу международной системы правосудия.

"Мы подчеркиваем важную роль Международного уголовного суда в обеспечении правосудия для жертв невообразимых злодеяний. Несомненно, Римский статут и МУС внесли большой вклад в эффективное функционирование международной системы уголовного правосудия"

– Арарат Мирзоян

Ранее сообщалось, что 6-8 февраля руководитель армянского внешнеполитического ведомства посетит Нидерланды. В ходе поездки у него запланированы встречи с официальными лицами этой страны и представителями МУС.