МИД Армении назвал пользу от членства в МУС

В четверг, 8 февраля, глава МИД Армении выступил на мероприятии, посвященном членству страны в Международном уголовном суде.
В ходе своей речи Арарат Мирзоян объяснил, почему республика приняла решение стать частью МУС.
По его словам, Римский статут способен предотвращать эскалацию в регионе.
"Мы убеждены, что Римский статут обладает реальным потенциалом для предотвращения дальнейшей эскалации и злодеяний, становясь ориентиром стабильности и устойчивого мира в нашем регионе"
– глава армянского МИД
Он также добавил, что Римский статут и МУС оказали большое влияние на эффективную работу международной системы правосудия.
"Мы подчеркиваем важную роль Международного уголовного суда в обеспечении правосудия для жертв невообразимых злодеяний. Несомненно, Римский статут и МУС внесли большой вклад в эффективное функционирование международной системы уголовного правосудия"
– Арарат Мирзоян
Ранее сообщалось, что 6-8 февраля руководитель армянского внешнеполитического ведомства посетит Нидерланды. В ходе поездки у него запланированы встречи с официальными лицами этой страны и представителями МУС.