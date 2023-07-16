Зам Эрдогана опроверг взятку от Байдена в $13 млрд

Заместитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана развенчал сенсационное заявление американского журналиста Сеймура Херша о "взятке", предложенной Анкаре Вашингтоном за членство Швеции в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что это всего лишь выдумка.
Заявление популярного журналиста Сеймура Херша о предложении президента США Джозефа Байдена Турции $13 млрд из средств МВФ за позволение Швеции вступить в НАТО является не более чем выдумкой, сообщил сегодня вечером турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз.
Йылмаз подчеркнул, что у Турции нет заложенностей перед МВФ, и республика не намерена соглашаться на предложения, которые сделают ее вновь финансовой зависимой от внешних игроков.
"В очень сложный период наша страна продолжала и будет продолжать свою успешную работу. Заявление Херша – не что иное, как спекуляция"
– Джевдет Йылмаз
Он обратил внимание, что Турция идет по собственному пути и действует полностью самостоятельно.