Зам Эрдогана опроверг взятку от Байдена в $13 млрд

Опубликовано: 23:08, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заместитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана развенчал сенсационное заявление американского журналиста Сеймура Херша о "взятке", предложенной Анкаре Вашингтоном за членство Швеции в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что это всего лишь выдумка.

Заявление популярного журналиста Сеймура Херша о предложении президента США Джозефа Байдена Турции $13 млрд из средств МВФ за позволение Швеции вступить в НАТО является не более чем выдумкой, сообщил сегодня вечером турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз.

Йылмаз подчеркнул, что у Турции нет заложенностей перед МВФ, и республика не намерена соглашаться на предложения, которые сделают ее вновь финансовой зависимой от внешних игроков.

"В очень сложный период наша страна продолжала и будет продолжать свою успешную работу. Заявление Херша – не что иное, как спекуляция"

– Джевдет Йылмаз

Он обратил внимание, что Турция идет по собственному пути и действует полностью самостоятельно.