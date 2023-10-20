Жалобами жителей крупного дагестанского села займется СК России

Опубликовано: 21:48, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коллективное обращение жителей одного из сел Хасавюртовского района Дагестана стало поводом для возбуждения уголовного дела Следственным комитетом России.

Жители дагестанского села Абдурашидотар, что в Хасавюртовском районе республики, написали коллективное обращение к главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, после чего он поручил возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

В обращении жителей говорится, что с 2020 года они испытывают трудности с водоснабжением, поскольку в селе нет артезианской скважины. Беда и с электроснабжением – его постоянные перепады приводят к возгораниям бытовых приборов, передает "АиФ-Дагестан".

Не лучше дела обстоят и с транспортом: дорога к селу в аварийном состоянии, она сильно пострадала из-за оползней, и жители опасаются за безопасность детей, которых приходится возить по ней в школу каждый день.

Жители села не раз обращались со своими проблемами в различные инстанции, однако безрезультатно – чиновники не хотят замечать их проблем.

Бастрыкин дал указание руководителю управления СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву возбудить уголовное дело и представить доклад о его ходе и об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах.