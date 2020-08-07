Заксобрание Севастополя приняло 20-летний генплан развития города

Сегодня на сессии Заксобрания города федерального значения Севастополя депутаты рассмотрели и приняли сразу в двух чтениях один из важнейших для города законов – генеральный план его развития на ближайшие 20 лет.

Законодательное собрание Севастополя сегодня приняло генеральный план города, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

"Документ разработали специалисты ГАУС "Институт Генплана Москвы". Его рассматривали члены градостроительного совета, эксперты, депутаты, представители муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, жители города. Генеральный план разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года"

- Михаил Развожаев

Губернатор пояснил: в документ входит положение о территориальном планировании и места размещения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, карты благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления. Он также отметил: план не затрагивает нынешнего фактического использования земельных участков, а лишь показывает, как будет развиваться город.

Генплан – продукт коллективного обсуждения, горожане в ходе общественных обсуждений выдвинули в него более 3600 предложений, а необходимые коррективы в документ вносила комиссия по разработке генплана. Для этого она собиралась 34 раза, а после доработки проект генплана был согласован с федеральными органами власти, добавил Михаил Развожаев.

Напомним, проект генплана был внесен в севастопольский парламент после его утверждения правительством города в конце минувшего 2024 года.