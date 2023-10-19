Закир Гасанов прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Опубликовано: 9:31, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в Ташкент с официальным визитом по приглашению узбекского коллеги генерал-лейтенанта Баходира Курбанова.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня прибыл с официальным визитом в столицу Узбекистана, сообщили в Минобороны АР.

Поездка организована по приглашению его узбекского коллеги генерал-лейтенанта Баходира Курбанова, говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Ожидается, что в ходе визита главы оборонных ведомств двух стран обсудят перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также сказано в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Главы министерств обороны также обменяются мнениями и по ряду других вопросов, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.