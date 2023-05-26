Закир Гасанов прибыл в Грузию

Опубликовано: 13:49, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Грузию прибыл глава оборонного ведомства Азербайджана. В рамках поездки в соседнюю страну он поучаствует в военном параде.

В пятницу, 26 мая, в Грузию прибыл министр обороны Азербайджана. Об этом рассказали сегодня в азербайджанском ведомстве.

В рамках поездки Закир Гасанов посетит в качестве почетного гостя военный парад.

Кроме того, он поучаствует в церемонии принятия присяги по случаю Дня независимости Грузии.

В конце апреля в Баку состоялась встреча глав Минобороны Азербайджана и Грузии, в ходе которой стороны заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Оно предполагает взаимодействие между соответствующими структурами двух стран.